В Калмыкии продлили отчисления в местные бюджеты до 2028 года

Продление этой меры позволит продолжить дальнейшее укрепление доходной базы муниципалитетов и поспособствует поступлению дополнительных доходов, отметил министр финансов региона Очир Шургучеев

ЭЛИСТА, 7 ноября. /ТАСС/. Отчисления в местные бюджеты продлены в Калмыкии до 2028 года для их поддержки и развития, соответствующий законопроект "О внесении изменений в закон Республики Калмыкия "О нормативах отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия" был единогласно принят во вторник на сессии депутатами парламента (Народного Хурала) региона.

"Сегодня на второй сессии парламента одобрен проект закона, предусматривающий продление до 2028 года срока передачи единых нормативов отчислений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, транспортному налогу и налогу на доходы физических лиц", - сказал ТАСС вице-премьер - министр финансов региона Очир Шургучеев.

Решение о передаче нормативов принятое три года назад, показало свою эффективность и обеспечило сбалансированность местных бюджетов. Продление этой меры позволит продолжить дальнейшее укрепление доходной базы муниципалитетов и поспособствует поступлению дополнительных доходов. "Нормативы стали для муниципалитетов хорошим подспорьем: собственные доходы муниципалитетов выросли, и продление сроков позволит им ежегодно наращивать собственную доходную базу", - добавил министр.

Инициатива правительства Калмыкии была озвучена на публичных слушаниях бюджета спикером парламента республики Артемом Михайловым. Законопроект на сессии парламента был одобрен единогласно. По мнению депутатов, это станет хорошим подспорьем для муниципалитетов. Продление сроков позволит им получать ежегодно не менее 2,3 млрд рублей дополнительно, сообщили журналистам в пресс-службе парламента республики.

В Калмыкии на 2022-2024 годы установлен единый норматив отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, транспортного налога и налога на доходы физических лиц.