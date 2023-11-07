ЦБ выделил основные риски для своего базового прогноза

Среди них - сохранение повышенных инфляционных ожиданий, расширение бюджетного дефицита, рост геополитической напряженности и усиление волатильности на финрынках

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк России выделил основные риски для своего базового прогноза, следует из доклада о денежно-кредитной политике (ДКП), размещенном на сайте регулятора.

Среди них - сохранение повышенных инфляционных ожиданий, расширение бюджетного дефицита, рост геополитической напряженности и усиление волатильности на финрынках.

Проинфляционные риски

На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными, считают в ЦБ РФ. В частности, это сохранение инфляционных ожиданий бизнеса и населения на повышенных уровнях и их дальнейший рост. "В этом случае кредитование будет продолжать расширяться ускоренными темпами, а склонность населения к сбережению - снижаться. Как следствие, рост внутреннего спроса будет продолжать опережать возможности расширения предложения и усиливать устойчивое инфляционное давление в экономике", - пояснил регулятор.

Также в условиях ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат, полагают в ЦБ.

Дополнительное смягчение бюджетной политики также является проинфляционным риском. "В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски вновь возрастут, и может потребоваться более жесткая ДКП для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", - отмечается в докладе.

Усиление геополитической напряженности также может оказывать влияние на условия внешней торговли. "Усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта", - говорится в докладе.

Риски несут и ухудшение перспектив роста мировой экономики, и усиление волатильности на мировых финансовых рынках. Так, эти факторы могут привести к ослаблению курса рубля, что сформирует краткосрочные проинфляционные эффекты для российской экономики.

Дезинфляционные риски

Среди дезинфляционных рисков ЦБ выделил более быстрое замедление роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии. "Это может привести к более быстрому замедлению кредитования и, соответственно, более выраженным дезинфляционным процессам в экономике", - считают в Банке России.

Рост цен на основные товары российского экспорта или увеличение физических объемов экспортных поставок может привести к некоторому дезинфляционному влиянию через укрепление курса рубля.