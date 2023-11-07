ЦБ заявил, что меры по продаже валюты экспортерами несколько снизили волатильность рубля

Согласно докладу о денежно-кредитной политике Банка России, разворот в динамике торгового баланса и повышение ключевой ставки с середины августа оказали стабилизирующее влияние на курс рубля

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Меры правительства по обязательной продаже валютной выручки экспортерами несколько снизили волатильность курса рубля, указано в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

"Разворот в динамике торгового баланса и повышение ключевой ставки с середины августа оказали стабилизирующее влияние на курс рубля. <...> Дополнительно повлияли на курс рубля снижение сезонного спроса на иностранную валюту, связанное с окончанием периода отпусков, налоговые выплаты, отдельные крупные сделки компаний. Кроме того, меры, касающиеся обязательной продажи валютной выручки экспортерами, несколько снизили волатильность курса рубля", - отмечается в докладе.

ЦБ указывает, что уровень курса продолжает определяться ситуацией с внешней торговлей - по сравнению с периодом начала года поступают более низкие объемы экспортной выручки при более высоком спросе на импорт.

"Определенное влияние на рынок оказывает ситуация на мировых финансовых рынках, которая приводит к росту спроса на долларовые активы со стороны международных инвесторов", - также полагает регулятор.

Правительство РФ 11 октября 2023 года сообщило, что для стабилизации валютного курса вводится продажа валютной выручки сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний. Так, с 16 октября отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.