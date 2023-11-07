Годовой рост ВВП РФ по итогам третьего квартала составил 5,1%

Согласно докладу ЦБ, в четвертом квартале 2023 года регулятор ожидает замедление роста ВВП до 1,5% в годовом выражении

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк России оценил рост ВВП РФ в третьем квартале на уровне 5,1% в годовом выражении, говорится в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

Согласно докладу, в четвертом квартале 2023 года ЦБ ожидает замедление роста ВВП РФ до 1,5% в годовом выражении.

"По нашим оценкам и оперативным данным по экономической активности, рост ВВП в третьем квартале сложился выше ожиданий. Основным драйвером выступил инвестиционный спрос, который во многом подпитывался бюджетными расходами. При этом бюджетный импульс сосредоточен в отраслях обрабатывающей промышленности, которые растут максимальными темпами", - приводятся в докладе слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

По прогнозу Банка России, с учетом фактических данных за первое полугодие и оперативных индикаторов за III квартал темп прироста ВВП в 2023 году составит 2,2-2,7%. В 2024-2025 гг. темпы роста будут более умеренными. В 2026 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста 1,5-2,5%.