Регионы УрФО и Казахстана создадут промышленно-сырьевой кластер

На границе Костанайской области Казахстана с Челябинской, Курганской и Оренбургской областями РФ расположены значительные запасы полезных ископаемых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Создание промышленно-сырьевого кластера совместно Курганской, Челябинской областями РФ и Костанайской областью Казахстана благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие регионов. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"Курганская и Челябинская области являются центрами компетенций по разработке и освоению месторождений полезных ископаемых, обладающими всеми необходимыми знаниями и ресурсами для успешной реализации такого рода проектов. Уверен, что создание совместного промышленно-сырьевого кластера благоприятно скажется на социально-экономическом развитии наших регионов", - приводят слова Якушева в аппарате полпреда.

На границе Костанайской области Казахстана с Челябинской, Курганской и Оренбургской областями РФ расположены значительные запасы полезных ископаемых. Их совместная разработка способна оказать положительный эффект на промышленное и социальное развитие приграничных территорий, отмечают в сообщении.

Полпред в режиме видеосвязи провел рабочее совещание с руководителем Роснедр Евгением Петровым, на котором обсудили перспективы развития сотрудничества с Казахстаном в области освоения полезных ископаемых на трансграничных территориях.