СПБ биржа пока не будет проводить сделки с китайскими акциями

Биржа приостановила торги иностранными акциями после подпадания под санкции США

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа, приостановившая торги иностранными акциями после подпадания под санкции США, пока не будет проводить сделки с китайскими акциями, торги которыми намеревалась начать 8 ноября. Об этом сказано в уведомлении на сайте площадки.

Ранее площадка планировала начать торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже.

В уведомлении на сайте биржа сообщила, что 8 ноября не могут быть поданы заявки, предметом которых являются эти 37 ценных бумаг, на их основании также не могут заключаться договоры в режиме переговорных сделок и в режиме торгов адресное репо с Центральным контрагентом.

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. На этом фоне торговая площадка приняла решение о приостановке торгов иностранными бумагами. 6 ноября площадка сообщила, что проводит комплаенс-процедуры, и торги иностранными бумагами возобновятся не ранее, чем через 7 рабочих дней.