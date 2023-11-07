Торгпред РФ в Китае заявил, что несырьевые поставки в 2023 году росли быстрее, чем экспорт

По словам Алексея Дахновского, общий объем товарооборота за девять месяцев вырос почти на 30%

ШАНХАЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Несырьевые поставки из России в Китай в 2023 году росли большими темпами, чем средний общий показатель по всему российскому экспорту на китайский рынок. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский, который посетил проходящую в Шанхае 6-ю Китайскую международную выставку импортных товаров (CIIE).

"Общий объем товарооборота за девять месяцев вырос почти на 30%. Безусловно, мы сейчас видим, что резко возросли закупки в Китае. Рост нашего импорта превысил 50%. По нашему экспорту более скромный рост, но это все же порядка 12-13%, и можно сказать, что несырьевой неэнергетический экспорт вырос больше, чем эта средняя цифра", - сказал он.

По словам торгпреда, есть позиции, по которым зафиксированы трехзначные темпы роста. "Например, по продуктам органической химии двукратное увеличение экспорта в Китай за девять месяцев. По алюминию и изделиям из него тоже двукратный рост. Хорошо показывают себя резиновые изделия и каучуки, целлюлоза, комплексные удобрения, где порядка 20-25% рост. То есть, чтобы выйти на эти 12-13% роста экспорта, нужно было показать в том числе и по несырьевому, неэнергетическому экспорту большие цифры", - указал он.

Кроме того, в 2023 году, констатировал Алексей Дахновский, наблюдается и увеличение экспорта российской машинотехнической продукции в Китай. "Мы видим, что есть ниши, в том числе, и по машинному оборудованию", - сказал он, добавив, что экспорт такого оборудования показывает тоже порядка 30% роста, а по отдельным позициям - увеличение более чем в два раза.

Торгпред отметил наличие возможностей и в высокотехнологичной сфере, включая программное обеспечение и другие продукты, связанные с цифровыми технологиями, поскольку даже у Китая с его высокими технологиями есть запросы на этом направлении. "Есть задача диверсифицировать наш экспорт за счет включения в него продукции с более высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул он.

"Сейчас мы гораздо лучше, чем раньше, знаем, что именно можно предложить Китаю. И в то же время знаем, что мы хотим от него. То же самое знают и в Китае, и они понимают, как наши экономики могут взаимодополнять друг друга", - резюмировал торгпред.

О расчетах в рублях

Долю расчетов с Китаем в российской валюте необходимо увеличивать за счет создания необходимых экономических условий, в том числе, стабильности рубля, считает Дахновский.

"Еще одна относительно новая проблема - расчеты. Вопрос очень остро стоял в 2022 году после того, как нас отрезали от западных систем платежа", - сказал он, констатировав при этом, что к настоящему времени уже 90% расчетов между участниками внешнеэкономической деятельности двух стран осуществляется в национальных валютах.

"В основном сейчас это юани. Долю расчетов в рублях необходимо увеличивать, для этого, прежде всего, надо создавать необходимые экономические условия. Так, валюта должна быть стабильна, а китайские компании - заинтересованы в ее использовании", - сказал он.

В целом расчеты в нацвалютах идут нормально, отметил торгпред, однако вопрос в том, что не все банки пока подключены к системам финансовой информации России и Китая. "Есть сложности у операторов из обеих стран, потому что, во-первых, не все подключены, во-вторых, у нас пока только один полноценный банк с российским корнями в Китае - это филиал ВТБ в Шанхае. Все остальные наши финансовые структуры имеют здесь пока только представительства, которые не занимаются операционной деятельностью. Но дело движется, и, думаю, скоро здесь появятся дочерние структуры еще одного-двух наших банков, тогда будет проще", - сказал он.

О выставке

6-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) начала 5 ноября свою работу с участием компаний и различных организаций из 154 стран и регионов мира. Выставка 2023 года по своим масштабам вернулась к доковидным показателям. Участие в ней принимает более 3,4 тыс. компаний. Ожидается, что ее посетят также порядка 394 тыс. профессиональных покупателей.

Свои национальные экспозиции развернули 69 стран. Из них 11 впервые принимают в ней участие в офлайн-формате. Почетными гостями CIIE стали такие страны, как Гондурас, Казахстан, Сербия, ЮАР и Вьетнам.

Россия в 2023 году представляет свой торговый и промышленный потенциал на национальном стенде. Продукцию на нем под брендом Made in Russia продемонстрируют 66 российских компаний из 30 регионов РФ. Выставка продлится до 10 ноября.