Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $82 за баррель впервые с 24 августа

По данным биржи на 20:34 мск, ее стоимость достигала $81,97 за баррель

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE опустилась ниже $82 за баррель впервые с 24 августа, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 20:34 мск, цена Brent опустилась на 3,24% - до $81,97 за баррель.

К 20:49 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $81,96 за баррель (-3,25%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе опускался на 2,75% - до $77,69 за баррель.

Ранее сообщалось, что Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $83,99 за баррель с $84,09.