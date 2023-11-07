В Турции рассчитывают на запуск АЭС "Аккую" в октябре 2024 года

Как сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар, остальные реакторы планируют ввести в эксплуатацию в течение трех - четырех лет

СТАМБУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Турции надеются на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" 29 октября 2024 года. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в эфире телеканала A Para.

"Мы надеемся, что первый реактор будет запущен в строй 29 октября 2024 года. Остальные планируется ввести в эксплуатацию в течение трех - четырех лет. На "Аккую" будет производиться порядка 10% электроэнергии в нашей стране", - сказал министр.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую, заключенного с РФ 12 мая 2010 года. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого блока АЭС составит 1 200 МВт.