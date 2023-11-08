На Чукотке действие выплаты семьям с детьми продлили до 2028 года

Как сообщили в региональном Департаменте соцподдержки, родители продолжат получать по 10 тыс. рублей до достижения ребенком возраста трех лет

ТАСС, 8 ноября. Реализацию меры поддержки семей на Чукотке, в которых родился первый или второй ребенок, продлили до 2028 года. Родители продолжат получать по 10 тыс. рублей до достижения ребенком возраста трех лет, сообщила ТАСС начальник Управления социальной поддержки населения Департамента соцподдержки Чукотского АО Светлана Шарафутдинова.

"Действие ежемесячной выплаты в 10 000 рублей продлено на пять лет. Она назначается при рождении первого и (или) второго ребенка, родившегося в семьях с 1 января 2020 года и зарегистрированного в органах ЗАГС Чукотки. При этом доходы семьи при назначении выплаты не учитываются. Выплата предоставляется за счет средств окружного бюджета", - рассказала Светлана Шарафутдинова.

В 2023 году на реализацию этой меры поддержки предусмотрено более 112 млн рублей.