Павильон Бурятии стал лучшим на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ

Как сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев, павильон Приморского края получил звание самого высокотехнологичного

ТАСС, 8 ноября. Павильон Республики Бурятия признан лучшим на прошедшей в рамках Восточного экономического форума 2023 года выставке "Улица Дальнего Востока". Об этом, предваряя заседание совета Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил вице-премьер РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Самым высокотехнологичным павильоном признан павильон Приморского края. А вот "Лучшей культурной программой" и "Лучшим павильоном" в целом признан павильон Республики Бурятия. Алексей Самбуевич [Цыденов, глава республики] победил сразу в двух номинациях", - сказал Трутнев.

Он поблагодарил губернаторов за то, что они относятся к "Улице Дальнего Востока" неформально и что она действительно стала выставкой того, что из себя представляет Дальний Восток.

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". По словам Трутнева, в нем приняли участие более 7 тыс. человек из 62 стран, было подписано 373 соглашения на 3,8 трлн рублей. Организатором ВЭФ выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.