Мордовия предложила Китаю создать СП в зонах экономического развития

Глава региона Артем Здунов сообщил, что республика заинтересована в совместной добыче и переработке диатомита

НАНЬЧАН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Республика Мордовия предлагает партнерам из Китая рассмотреть возможность создания совместных предприятий на территории зон экономического развития. Об этом заявил глава республики Артем Здунов, выступивший на 4-м заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" в городе Наньчан (восточная провинция Цзянси).

"В Мордовии созданы все условия для реализации инвестпроектов. У нас есть зоны опережающего социально-экономического развития. В этом году завершается создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа общей площадью 336 га со всеми необходимыми подключениями. Мы хотим предложить нашим друзьям рассмотреть возможность создания совместных предприятий на территории этих зон по производству светотехнических изделий и глубокой переработки пеньковолокна. Также мы заинтересованы в совместной добыче и переработке диатомита", - сообщил он.

Глава республики отметил, что объемы торговли региона с Китаем в текущем году демонстрируют положительную динамику - прирост составил почти 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на треть выросли закупки китайской продукции, а экспорт увеличился более чем в четыре раза.

"Сейчас перед нами открыты новые возможности для сотрудничества, необходимо активизировать взаимодействие в рамках формата "Волга - Янцзы", продолжать увеличивать объемы взаимной торговли, а также количество совместных проектов. Наличие прочных экономических связей с партнерами из Китая позволили нашему региону сохранить экономическую активность на прежнем уровне", - указал он.

У Республики Мордовия большой потенциал для развития сотрудничества с регионами Китая, констатировал Здунов. В качестве примера глава республики привел готовность предложить поставки в Китай продукции группы компаний "Талина". По его словам, это крупнейший агрохолдинг России, который объединяет предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному разведению и откорму свиней, производству и реализации мясоколбасной продукции.

В сфере сельского хозяйства, сообщил он, республика готова предложить рапсовое масло, куриную продукцию, яйца и молочные продукты.

Предприятие "Биохимик", рассказал глава региона, также заинтересовано в выходе на китайский рынок с фармацевтической продукцией.

"Волга - Янцзы"

Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы" реализуется с 2013 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Он охватывает регионы Приволжского федерального округа и провинции верхнего, среднего течения реки Янцзы Китая (провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин).

Первое заседание совета состоялось в Ульяновске в 2016 году, а третье проходило в мае 2019 года в Чебоксарах, по итогам которого было подписано 14 соглашений между регионами округа и провинциями Китая о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

Сопредседателями совета в этом году выступают полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.