Мажилис Казахстана принял закон об изменениях в соглашении с РФ о поставках нефти

Закон о ратификации протокола далее поступит на рассмотрение Сената парламента

АСТАНА, 8 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании приняли закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.

Протокол подписан в Москве 18 июля 2022 года. Основной целью документа является исключение в статье 3 соглашения применения в РФ временного периодического таможенного декларирования при поставках российских нефтепродуктов в Казахстан.

"В соответствии с протоколом, абзац второй статьи 3 соглашения изложен в следующей редакции: "Нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, вывозимые из Российской Федерации в Республику Казахстан (за исключением указанных товаров, вывозимых в качестве припасов), в целях учета подлежат таможенному декларированию в Российской Федерации, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации, за исключением вывоза нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом в 2022-2024 годах", - говорится в заключении комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.

Позже в пресс-службе нижней палаты парламента пояснили, что основной целью протокола является отмена временного периодического таможенного декларирования при поставках российских нефтепродуктов в Казахстан. "Поправки положительно скажутся на развитии конкуренции, а также будут иметь положительный эффект для казахстанских предпринимателей, которые смогут свободно приобретать нефтепродукты с учетом своих интересов в части ценообразования и сроков поставок", - отметили в Мажилисе.

После принятия Мажилисом закон о ратификации протокола поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты) парламента.