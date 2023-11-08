Мордовия планирует вывести на рынок Китая сувенирную продукцию из мореного дуба

Мореный дуб является брендом региона

НАНЬЧАН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Республика Мордовия намерена вывести на китайский рынок уникальную сувенирную продукцию из мореного дуба. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов, выступивший на 4-м заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" в городе Наньчан (восточная провинция Цзянси).

"Мы заинтересованы в выходе на китайский рынок с уникальной сувенирной и подарочной продукцией из мореного дуба", - сказал Здунов.

Мореный дуб - это визитная карточка и бренд Мордовии. Мореный дуб представляет собой древесину обычного дуба, которая пролежала под водой долгое время. В Мордовии мореный дуб добывается в реках Мокше и Суре.

В середине прошлого века в республике прекратила действие Саранская республиканская контора по добыче мореного дуба. Сейчас власти и предприниматели возрождают промысел на территории республики. В 2022 году Роспатент выдал Мордовии свидетельство о регистрации исключительного права на использование географического указания "мордовский мореный дуб".

"Волга - Янцзы"

Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы" реализуется с 2013 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Он охватывает регионы Приволжского федерального округа и провинции верхнего, среднего течения реки Янцзы Китая (провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин).

Первое заседание совета состоялось в Ульяновске в 2016 году, а третье проходило в мае 2019 года в Чебоксарах, по итогам которого было подписано 14 соглашений между регионами округа и провинциями Китая о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

Сопредседателями совета в этом году выступают полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.