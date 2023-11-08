Подмосковье представило свои сладости на выставке в ОАЭ

Участниками экспозиции от Московской области стали компании из Королева, Коломенского и Ленинского городских округов, Подольска и Домодедово

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фонд поддержки ВЭД Московской области помог пяти компаниям региона стать участниками международной выставки ISM Middle East 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности науки Московской области.

"Крупнейшая в мире выставка закусок, снеков и сладостей проходит с 7 по 9 ноября 2023 года в городе Дубай (ОАЭ). Международная выставка ISM Middle East 2023 объединяет ведущие компании, работающие в кондитерской отрасли. От Подмосковья ее участниками стали компании из Королева, Коломенского и Ленинского городских округов, Подольска и Домодедово", - говорится в распространенном сообщении.

Так, в числе представителей Московской области - производитель натуральных сиропов, топпингов, фруктовых пюре и кофе компания "Роял кейн", ООО "Чиллинтаун", которая выпускает мед-суфле, производитель конфет и шоколада компания ООО "Деловое партнерство", "Концерн "Шоколадница" из Домодедово, специализирующийся на выпуске кондитерских изделий и ИП "Большаков Дмитрий Игоревич", выпускающий "здоровые сладости".

"В рамках выставки компаниями со всего мира будут представлены шоколад и шоколадные изделия, кондитерские изделия из сахара, печенье, модные и натуральные закуски, мороженое, замороженные кондитерские изделия и многое другое. При содействии Фонда ВЭД Московской области компании представляют свою продукцию в рамках коллективного стенда региона. В рамках данной услуги фонд берет на себя организационные вопросы компаний-экспонентов и расходы, связанные с выставкой", - добавили в министерстве.

Помимо участия в международных выставках, фонд предлагает компаниям и другие услуги - бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", а также "Малое и среднее предпринимательство", заключили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.