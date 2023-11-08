Число участников СЭЗ в новых регионах России выросло до 35

Общий объем заявленных инвестиций составляет 30,2 млрд рублей

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Число участников Свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России выросло до 35 - список пополнили 3 компании из Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Общий объем заявленных инвестиций - 30,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

"В числе новых участников СЭЗ - завод резинотехнических изделий и металлообрабатывающее производство, которые проведут модернизацию мощностей и обновят парк станков, а также компания, развивающая розничную сеть, состоящую из 106 аптек, - она планирует провести капремонт в торговых точках, переоснастив их в соответствии с требованиями российского законодательства, и открыть 11 новых", - цитирует пресс-служба гендиректор Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.

Как уточняет пресс-служба, на сегодня в реестр участников СЭЗ в новых субъектах внесены 35 компаний и предприятий с общим объемом заявленных инвестиций порядка 30,2 млрд рублей.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.