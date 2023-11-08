Чувашия предложила Китаю сотрудничество в робототехнике и цифровизации экономики

Также руководитель региона Олег Николаев обратился к Пекину с предложением начать совместное производство хмеля

ЧЕБОКСАРЫ/НАНЬЧАН/Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев предлагает партнерам из Китая расширить промышленное, сельскохозяйственное и туристическое сотрудничество, а также совместно заняться развитием цифровизации экономики и робототехники. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Вопросы сотрудничества с Китаем были рассмотрены на 4-м заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" в городе Наньчан (восточная провинция Цзянси).

"Отметил необходимость усиления контактов по таким направлениям, как электротехника, машиностроение, химическая отрасль, АПК, солнечная энергетика, туризм и информационные технологии. При этом перспективным представляется совместное развитие цифровизации экономики, робототехники и роботизации промышленности", - отметил Николаев.

Он также предложил сотрудничество в хмелеводстве, в частности, при реализации проекта по строительству агропромышленного парка "Сычуань - Чувашия".

"К сожалению, проект находится на стадии перезагрузки в силу объективных и субъективных обстоятельств. Предлагаем рассмотреть одно из возможных направлений его перезагрузки как раз производство хмеля, потому что <…> рыночная ситуация позволяет активно его реализовать <…>, закрыть потребности как российских, так и китайских производителей в области пивоварения, косметологии, фармацевтики и, конечно, выходить с этой продукцией на другие рынки", - пояснил Николаев на заседании.

Он подчеркнул, что выращенный в Чувашии хмель является экологически чистым. По его словам, между республикой и провинциями Китая заключено шесть договоров о сотрудничестве.

"В 2024 году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, а 2024 и 2025 годы станут совместными годами культуры России и Китая. В этой связи Чувашия готова содержательно дополнить соответствующую программу", - написал Николаев.

В сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы региона, отмечается, что Китай занимает первое место во внешнеторговом обороте Чувашии, объем которого в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 65% и достиг $227,1 млн. Китай обозначен как одна из приоритетных стран развития экспортной деятельности Чувашии. По информации региональных властей, в Китай направляются мясо и пищевые мясные субпродукты, готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные кондитерские изделия, какао и продукты из него, электрические машины и оборудование, сахар и кондитерские изделия.