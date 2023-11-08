В Херсонской области запустили новый асфальто-бетонный завод

Его мощность составляет до 2 400 куб. м

ГЕНИЧЕСК, 8 ноября. /ТАСС/. Новый асфальто-бетонный завод мощностью до 2 400 куб. м асфальтовой смеси за смену и 1 300 куб. м бетона запустили в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"На Херсонщине заработал новый асфальто-бетонный завод, что производит за смену до 2 400 куб. м асфальтовой смеси и 1 300 куб. м бетона. Такое мощное предприятие области очень нужно, ведь на будущий год у нас запланированы грандиозные дорожные ремонтно-восстановительные работы. Они уже начаты с опережением сроков, в частности - капитальный ремонт участка Чаплинка - Перекоп. А дорога на Новоалексеевку полностью отремонтирована", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, сославшись на слова первого заместителя председателя Ассоциации строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры Михаила Куркова, что завод сможет полностью покрыть потребности дорожников.

"Чем быстрее и больше мы отремонтируем дорог, тем сильнее укрепится наш экономический потенциал. Дорожная инфраструктура автоматически подтягивает за собой экономику. А так как область у нас транзитная, наши отремонтированные дороги послужат не только херсонцам", - добавил Сальдо.