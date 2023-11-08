Казахстан изучит предложения General Electric и NuScale по строительству АЭС

Бизнес-партнера выберут после проведения референдума, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев

АСТАНА, 8 ноября. /ТАСС/. Казахстан дополнительно к прежнему списку потенциальных партнеров по строительству АЭС рассматривает предложения двух американских компаний - General Electric и NuScale. Об этом заявил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"В данной заявке мы дополнительно рассматриваем предложения двух американских компаний - General Electric и NuScale. То есть изучаем технологии установки малых модульных реакторов", - сказал он. В то же время Саткалиев отметил, что решение о выборе партнера по строительству будет приниматься после проведения референдума по АЭС.

Ранее власти сообщали, что рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум. Его дата будет определена после консультаций с обществом.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работавшие в октябре в Казахстане, оценили как пригодную для строительства АЭС площадку, расположенную на территории села Улькен на юге страны.