Минэнерго ожидает роста потребления электроэнергии предстоящей зимой на 2,5-3%

Как отметили в ведомстве, это накладывает на энергообъекты особую нагрузку

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ ждет увеличения потребления электроэнергии в предстоящем осенне-зимнем периоде (ОЗП) на 2,5-3%. Об этом сообщила директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго Елена Медведева в ходе рабочего совещания комитета по вопросу "Пути решения проблемы маловодья бассейна реки Волги, а также соблюдения требований законодательства в водоохранных зонах".

"Что хотелось бы сказать относительно генерации электроэнергии на гидрообъектах, отмечу, в этом году у нас растет потребление, уже с начала этого года потребление в целом выросло порядка 1%, на этот предстоящий отопительный сезон 2023-2024 мы прогнозируем рост порядка на 2,5-3%", - сказала она.

По ее словам, это накладывает на энергообъекты особую нагрузку - сказывается любое перераспределение водных ресурсов. Медведева подчеркнула, что ведомство выполняет все правила Росводресурсов в области регулирования работы гидроэлектростанций. "Наша энергосистема запланирована таким образом, что если какой-то вид генерации снижается, мы обязательно покрываем за счет другой генерации. Зимой ГЭС используются для регулирования частоты и перетоков активной мощности, суточных графиков нагрузки. И, конечно, если мы уменьшаем их работу в период сложного отопительного сезона, это создает определенные риски для стабильного и надежного функционирования энергосистемы в целом и энергоснабжения потребителей", - отметила она.