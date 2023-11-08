8 ноября, 08:26

Обсуждение нацпроекта "Экономика данных" пройдет в кабмине в ближайшее время

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Обсуждение нового национального проекта "Экономика данных" пройдет в рамках стратегической сессии правительства в ближайшее время. Об этом в ходе пленарного заседания форума Finopolis сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"У нас президентом дано поручение с 2025 года перезапустить нацпроект, который у нас сейчас называется "Цифровая экономика", даже название другое - "Экономика данных". Мы в ближайшее время на стратегической сессии [в правительстве] рассмотрим уже содержание этой государственной программы", - сказал министр. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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