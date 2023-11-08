Глава ВТБ считает невозможным формирование мирового регулирования ИИ

При этом Андрей Костин отметил, что искусственный интеллект пока находится в слабой стадии развития и пока лишь движется в сторону развития

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Формирование в мире некоего общего механизма регулирования искусственного интеллекта сейчас невозможно. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил на пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023

"Я не верю, несмотря на всякие форумы лондонские, в возможность в нынешнем конфликтном мире добиться какого-то международного регулирования правил игры в этой области (искусственного интеллекта - прим. ТАСС). И это будет, скорее, как ядерная энергетика. Мы ее создали, но в гражданских целях она используется достаточно ограниченно, и то в основном в России", - сказал Костин.

При этом он отметил, что искусственный интеллект пока находится в слабой стадии развития и пока лишь движется в сторону развития.

"Пока я бы вообще не очень заботился о каких-то рисках, что нас поработит техника, технологии", - добавил глава ВТБ.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.