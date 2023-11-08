Трутнев рекомендовал предприятиям по БПЛА двигаться в сторону технологического развития

По словам полпреда ДФО, этот потенциал можно использовать в авиастроительных предприятиях в Приморье, Хабаровском крае и Бурятии

ТАСС, 8 ноября. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федерально округе Юрий Трутнев рекомендовал предприятиям по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) двигаться в сторону технологического развития. Об этом он сообщил журналистам после заседания совета Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

"Нужно обратить внимание на необходимость все-таки больше двигаться в сторону технологического развития. Потому что нам нужно не просто произвести какое-то количество беспилотников, а научиться производить беспилотники лучше. Точно также с системой радиоэлектронной борьбы", - сказал Трутнев.

По его словам, этот потенциал можно использовать в авиастроительных предприятиях в Приморье, Хабаровском крае и Бурятии. Здесь имеется широкий ассортимент, начиная с беспилотников, вездеходов и заканчивая бронежилетами, армейскими палатками.

Также на заседании обсуждалась реализация механизмов поддержки предприятий в рамках ТОР "Патриотическая". В текущем году на эту программу из федерального бюджета выделено 1,8 млрд рублей. Поддержку получат почти 20 проектов. По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, среди мер поддержки - возмещение фактически пронесенных производителем затрат на приобретение оборудования, уплата части лизинговых и арендных платежей, возмещение расходов на транспортировку, создание инфраструктуры для проектов с большим объемом капитальных вложений, льготное кредитование.

На Дальнем Востоке свою деятельность осуществляют 183 предприятия оборонно-промышленного комплекса. Некоторым предприятиям предоставлена субсидия на ускоренную подготовку производства для выпуска наиболее востребованной техники. Помимо предприятий ОПК, для обеспечения нужд специальной военной операции в дальневосточных субъектах запускаются новые производственные инициативы. Для поддержки таких предприятий и создается "Патриотическая".

Трутнев ранее предложил запустить механизм соревнований среди резидентов "Патриотической" для выделения поддержки лучшим производителям. Высокая активность по производству техники для СВО, по его словам, будет поддерживаться, обеспечиваться заказами, также будет оказана помощь в удешевлении стоимости кредитных ресурсов, но что касается непосредственно финансовой поддержки, то для отбора тех производителей, которые смогут ее получить, следует проводить отбор. Так, для производителей БПЛА он предложил провести турнир, чтобы выбрать лучших.