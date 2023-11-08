ЦБ отмечает замедление необеспеченного потребкредитования

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, есть некоторый спад в ипотеке

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ отмечает замедление необеспеченного потребкредитования, есть некоторый спад в ипотеке, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.

"У нас есть пока предварительные данные, и мы видим, что влияние мер на необеспеченное потребительское кредитование явное. Происходит замедление. <...> Темпы роста ипотеки были достаточно высокими. Но, по последним данным, есть некоторое замедление. Но пока интерпретировать сложно", - сказала она.