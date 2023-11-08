Минэкономразвития представит изменения в классификацию гостиниц

Как сообщили в ведомстве, к работе привлекалось Роскачество

МОСКВА, 8 ноября./ТАСС/. Министерство экономического развития в ближайшее время представит изменения в классификацию гостиниц и соответствие их стандартам качества. Об этом рассказал замглавы министерства Алексей Херсонцев на пленарном заседании в рамках международного форума "Всемирный день качества".

"Отдельная тема - это тема качества гостиничных услуг. Мы готовим сейчас эти системные предложения. Кстати говоря, и Роскачество к этой работе привлекли. У нас есть специальная рабочая группа. Рассчитываем в ближайшее время представить предложения по изменению системы классификации гостиниц именно с тем, чтобы обеспечить доверие к этой системе, чтобы звезды совпадали с нашими ожиданиями и со стандартами", - сказал он

Херсонцев убежден, что в тематику туризма необходимо возвращать стандартизацию, "которая была убрана из этой сферы".

"Мы считаем, что последовательно будем возвращаться к применению национальных стандартов, повышая их качество и совершенствуя их", - отметил замминистра.