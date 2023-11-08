Аксаков: риски санкций против СПБ биржи учитывались, но верили в благоразумие Запада

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Попадание СПБ биржи в санкционный список США было одним из вариантов развития событий, поэтому и руководство площадки, и участники рынка учитывали данные риски, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах форума "Финополис".

"Такое решение [включение СПБ биржи в SDN-лист] было одним из вариантов развития событий. Поэтому и руководство площадки, и участники рынка это предполагали. Риски в определенной степени учитывались, но верилось, что благоразумие западных партнеров восторжествует, этого не произошло", - сказал Аксаков, добавив, что из-за сложившейся ситуации с блокировкой активов проигрывают все, в стратегическом плане - прежде всего США из-за подрыва доверия.

Сейчас биржа будет перестраивать направление бизнеса на восток, дружественные страны и внутренний рынок, считает Аксаков. "Но естественно [попадание в SDN лист] влияет и на наших восточных партнеров, они начинают осторожнее с нами работать", - добавил он.

О санкциях

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. На этом фоне площадка приняла решение о приостановке торгов иностранными бумагами, а 6 ноября сообщила, что проводит комплаенс-процедуры и торги иностранными бумагами возобновятся не ранее, чем через 7 рабочих дней.

Евгений Сердюков, который сменит Романа Горюнова на посту главы СПБ биржи, также заявлял, что площадка будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.