Почти 400 км дорог к спортобъектам обновили по нацпроекту с начала 2023 года

Всего в текущем году планируется привести в нормативное состояние 181 дорожный объект, ведущий к спортучреждениям, сообщили в кабмине

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Порядка 400 км дорог, ведущих к спортивным объектам, приведены к нормативному состоянию с начала 2023 года в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Только в прошлом году в рамках дорожного нацпроекта в регионах обновили 725 км маршрутов к спортивным объектам. В этом году уже более половины из запланированных "спортивных маршрутов" сданы в эксплуатацию - это 120 участков общей протяженностью порядка 400 км. И мы продолжаем эту работу", - сказал Хуснуллин.

Всего в текущем году планируется привести в нормативное состояние 181 дорожный объект, ведущий к спортивным учреждениям, протяженностью свыше 780 км.

Так, в Иркутской области в этом году планируется обновить 13 участков таких дорог. В общей сложности к нормативу приведут более 15 км улично-дорожной сети. Помимо ремонта дорожного полотна, специалисты ведут обустройство пешеходных переходов, устанавливают светофоры, барьерные ограждения, знаки, а также наносят разметку.

Также в этом году уже обновлено почти 10 км дорог - маршрутов к спортивным учреждениям в Пермском крае. Более того, в столице Прикамья удалось отремонтировать часть объектов, запланированных на 2024 год.

В нормативное состояние приведены и участки улиц Екатеринбурга, которые также ведут к спортобъектам города. Общая протяженность отремонтированных участков превысила 5,5 км, где подрядные организации привели к нормативу проезжую часть и тротуары, устроили бордюрный камень, а также заменили люки колодцев.