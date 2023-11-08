Московская компания начала производить килограммовые плитки полезного шоколада

Продукт изготавливают без добавления сахара, молока и трансжиров

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Компания "Полезный шоколад", специализирующаяся на выпуске натуральных сладостей без сахара, запустила в Москве в производство килограммовые шоколадные плитки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В Москве производством кондитерских и сахаристых изделий занимается около 100 предприятий. Они выпускают как традиционные сладости, так и различные диетические изделия - для спортсменов, детей, взрослых, которые питаются по специальным диетам, лечебным протоколам или в целом придерживаются здорового питания. В частности, московская компания по выпуску натуральных сладостей расширила продуктовую линейку и начала производить килограммовые плитки полезного шоколада без добавления сахара, молока и трансжиров", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что новинка готовится из какао-масла, с добавлением орехов и ягод, а также на кешью-молоке. "Наша компания старается донести важный посыл в своих десертах: полезное может быть вкусным, а чтобы заботиться о себе, необязательно отказывать в удовольствии", - добавил основатель компании Сергей Петров.