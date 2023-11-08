В Чехии продается завод российского производителя алкоголя "Ладога"

По словам директора предприятия Йозефа Неедлы, завод приобретает одна из чешских фирм

ПРАГА, 8 ноября. /ТАСС/. Ликеро-водочный завод Fruko-Schulz в городе Йиндржихув-Градец в южной части Чехии, принадлежащий российской компании "Ладога", должен быть продан до конца 2023 года. Владелец принял это решение из-за финансовых потерь, возникших после эскалации конфликта на Украине, сообщил информационному агентству CTK директор предприятия Йозеф Неедлы.

Fruko-Schulz со штатом из 80 человек является акционерным предприятием. "Ладоге" с 2013 года принадлежит 90% акций. Неедлы владеет 10% акций. "Участие [в нынешних геополитических условиях] российских акционеров [в бизнесе] стало нежелательным, так как от нас отошли клиенты. Из-за этого ["Ладога"] сейчас продает свои акции", - сказал Неедлы.

По его словам, завод приобретает одна из чешских фирм. Подробности о сделке не сообщаются. ТАСС обратился за комментарием в компанию "Ладога".

Отрицательное сальдо финансовой деятельности предприятия в 2022 году после уплаты налогов составило 1,2 млн крон (около €49,5 тыс.). При том что в 2021 году была зафиксирована прибыль в размере 1,3 млн крон (примерно €50,5 тыс.).

В 2022 Fruko-Schulz поставлял свою продукцию в 31 страну. Основным рынком сбыта, куда шло 64,6% экспорта, оставалась Россия. В 2022 году на заводе было произведено 3,18 млн л спиртных напитков. Этот показатель на 9% ниже, чем в 2021 году.