Минвостокразвития заявило о необходимости модернизации 175 посадочных площадок ДФО

По данным министерства, они нужны для эксплуатации самолетов "Байкал"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития готовит специальные требования для взлетно-посадочных полос и наземной инфраструктуры на Дальнем Востоке, это необходимо для эксплуатации самолетов "Байкал". Об этом сообщил замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков.

"Готовим специальные требования под взлетно-посадочные полосы, под наземную инфраструктуру для эксплуатации этих самолетов ["Байкал"], чтобы обеспечить минимизацию затрат на обустройство новых аэродромов. На Дальнем Востоке - более 400 посадочных площадок у населенных пунктов. Анализ, который мы совместно с регионами провели, показал, что 175 посадочных площадок нам необходимо будет модернизировать для того, чтобы они могли принимать новые российские самолеты "Байкал", - сказал он во время проведения круглого стола в Совете Федерации на тему "Развитие региональных и местных воздушных перевозок".

Бобраков отметил, что обновление авиационной техники - важнейшее направление. В эксплуатации Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" - 147 воздушных судов. На 2024-2026 годы запланировано приобретение 39 воздушных судов отечественного производства. Дополнительно, по его словам, до 2030 года планируют приобрести еще 95 самолетов "Байкал" для осуществления местных перевозок.

Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее сообщал о том, что Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" должна уточнить список оборудования, необходимого для эксплуатации самолета "Байкал". В начале октября сообщалось, что базовая стоимость самолета "Байкал" составляет 178 млн рублей, но эту сумму необходимо уточнить. Закупки самолетов начнутся после окончания этой процедуры.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонны - 1,5 тыс. км). Единая дальневосточная компания "Аврора" может получить первые пять самолетов "Байкал" в 2025 году.