8 ноября, 14:44

В ЦБ спрогнозировали изменение системы международных расчетов через три-пять лет

Как сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова, это произойдет в том числе благодаря цифровому рублю

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Система международных расчетов изменится через три - пять лет, в том числе благодаря цифровому рублю. Об этом на пленарной сессии Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

"Господин Саиф [заместитель председателя Центрального банка ОАЭ по стратегии, финансовой инфраструктуре и цифровой трансформации Саиф Хумайд Аль Дахери - прим. ТАСС] не просто так затронул эту тему. Мы как раз с ним успели перекинуться несколькими фразами, мы оба уверены, что на горизонте трех - пяти лет система международных расчетов будет другой", - сказала она.

Также Скоробогатова отметила, что ЦБ РФ рассчитывает построить новую трансграничную систему благодаря цифровому рублю.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация