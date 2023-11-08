8 ноября, 15:00,
обновлено 8 ноября, 15:26

Сбер в ноябре запустит возможность оплаты покупок с нескольких счетов

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Эта функция станет доступна владельцам Android

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сбербанк в ноябре запустит для владельцев Android возможность оплаты покупок с нескольких счетов, сообщил журналистам первый зампред правления Сбера Кирилл Царев в кулуарах форума Finopolis.

"Мы сейчас эту услугу запускаем. Для владельцев Android в ноябре она будет доступна в приложении. Там можно будет настроить поочередное списание с разных карт, в том числе даже добавить списание с кредитной карты. Мы считаем, что услуга будет востребована", - сказал он.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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