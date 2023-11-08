Сбер в ноябре запустит возможность оплаты покупок с нескольких счетов

Эта функция станет доступна владельцам Android

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сбербанк в ноябре запустит для владельцев Android возможность оплаты покупок с нескольких счетов, сообщил журналистам первый зампред правления Сбера Кирилл Царев в кулуарах форума Finopolis.

"Мы сейчас эту услугу запускаем. Для владельцев Android в ноябре она будет доступна в приложении. Там можно будет настроить поочередное списание с разных карт, в том числе даже добавить списание с кредитной карты. Мы считаем, что услуга будет востребована", - сказал он.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.