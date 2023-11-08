В Мордовии заявили об увеличении экспорта в Китай в четыре раза с начала года

Основная стоимость поставляемых из региона в КНР товаров приходится на рапсовое масло, изделия из древесины, а также полупроводниковую продукцию

НАНЬЧАН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Республика Мордовия с начала 2023 года в четыре раза увеличила свой экспорт в Китай, товарооборот по итогам года планируется довести более чем до $60 млн. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС глава региона Артем Здунов, который принял участие в состоявшемся в среду 4-м заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" в городе Наньчан (восточная провинция Цзянси).

"Китай традиционно является одним из основных торговых партнеров Мордовии в области импорта. Одновременно следует отметить, что объемы торговли в текущем году демонстрируют положительную динамику - прирост почти 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на треть выросли закупки продукции, произведенной в Китае, наш экспорт увеличился более чем в четыре раза. Ожидается, что стоимостные показатели взаимной торговли Республики Мордовия и Китая к концу года превысят планку в $60 млн", - сказал он.

Как уточнил глава региона, основная стоимость поставляемых из Мордовии в Китай товаров приходится на рапсовое масло, изделия из древесины, а также полупроводниковую продукцию. "Кроме того, мы видим большой потенциал для развития сотрудничества в области экспорта с китайскими провинциями и городами и планируем увеличить поставки уже экспортируемых товаров, а также начать экспорт куриной продукции, в частности лапок, мясных полуфабрикатов, яичных и молочных продуктов", - рассказал он.

В области промышленного производства, добавил он, экспорт планируется нарастить через продукцию фармацевтической отрасли, грузовые вагоны и контейнеры и комплектующие для них, а также за счет выхода на китайский рынок с уникальной сувенирной и подарочной продукцией из мореного дуба.

Китай - один из ключевых партнеров Мордовии во внешнеэкономической деятельности, по итогам первого полугодия он занял третье место среди основных торговых партнеров региона. На протяжении многих лет в Китай из Мордовии поставляется полупроводниковая, деревообрабатывающая и сельскохозяйственная продукция. С начала 2023 года объем поставок, к примеру, рапсового масла из Мордовии в Китай по сравнению с 2022 годом вырос в 13 раз.

"Волга - Янцзы"

Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы" реализуется с 2013 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Он охватывает регионы Приволжского федерального округа и провинции верхнего, среднего течения реки Янцзы Китая (провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин).

Первое заседание совета состоялось в Ульяновске в 2016 году. Третье проходило в мае 2019 года в Чебоксарах, по его итогам было подписано 14 соглашений между регионами округа и провинциями Китая о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

Сопредседателями совета в этом году выступили полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.