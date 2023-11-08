Путин поручил "Газпрому" разработать дорожную карту по газификации Биробиджана

Срок выполнения этого поручения - до 1 июля 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" разработать дорожную карту по газификации до 2032 года ключевого города Еврейской автономной области - Биробиджана, следует из перечня поручений президента.

"Рекомендовать публичному акционерному обществу "Газпром": разработать совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" и утвердить планы-графики (дорожные карты): по газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года; по газификации поселка Малая Хапсоль Хабаровского края до 2029 года; по подключению города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года", - сказано в документе. Срок выполнения этого поручения - до 1 июля 2024 года.

Также президент рекомендовал органам власти Приморского края разработать совместно с "Газпромом" с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов и утвердить дорожную карту по газификации в 2026-2030 годы городов, расположенных в Приморском крае.