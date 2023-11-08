8 ноября, 16:16,
обновлено 8 ноября, 16:19

Минтранс: санкции Великобритании против РНПК не повлияют на гражданскую авиацию РФ

Компания начала принимать на себя обязательства по договорам перестрахования перевозчиков с марта 2023 года, когда из-за санкций от них отказались европейские игроки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Санкции Великобритании в отношении Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) не повлияют на работу гражданской авиации РФ. Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик.

"Не повлияет", - ответил он на вопрос, повлияет ли введение санкций.

Ранее Великобритании ввела санкции против РНПК. Компания начала принимать на себя обязательства по договорам перестрахования перевозчиков с марта этого года, когда из-за санкций от них отказались европейские игроки. 

Теги:
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