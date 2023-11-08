Правительство Франции выделит €5 млн на борьбу с постельными клопами

Соответствующая мера содержится в проекте бюджета страны на 2024 год

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Франции создадут специальный фонд в размере €5 млн для поддержки борьбы с постельными клопами. Соответствующая мера содержится в проекте бюджета страны на 2024 год, который в ночь на среду приняла премьер-министр Франции Элизабет Борн под ответственность правительства в обход голосования в парламенте.

Эта мера прописана в поправке, предложенной президентской партией "Ренессанс" и сохраненной в итоговом варианте законопроекта. Предполагается, что эти средства будут выплачиваться в качестве поддержки наименее обеспеченным домохозяйствам, которые не в состоянии оплатить в полном объеме услуги дезинсекторов.

По данным Французского агентства санитарной безопасности (Anses), к 2022 году более 10% жилищ во Франции были заражены постельными клопами. В июле 2023 года агентство порекомендовало оказывать финансовую поддержку таким домохозяйствам, а также выделить средства на альтернативные химикатам средства борьбы с паразитами. По данным агентства, в период с 2017 по 2022 год расходы французов, связанные с последствиями заражения квартир постельными клопами, составили €1,4 млрд, то есть примерно €230 млн в год. Отмечается, что, хотя клопы сами не переносят никаких опасных заболеваний, их постоянные укусы сказываются на качестве сна, психическом здоровье, что влечет за собой другие проблемы, связанные со здоровьем.

Вторая часть законопроекта о бюджете на 2024 год, которая содержит эту поправку, рассматривалась на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции во вторник вечером. После продолжительных дебатов Борн в 16-й раз с момента вступления в должность воспользовалась своим правом в рамках статьи 49.3 Конституции Франции принять законопроект под ответственность правительства без голосования в парламенте. Представители левой оппозиционной партии "Неподчинившаяся Франция" намерены оспорить это решение через голосование о доверии правительству, однако все подобные инициативы не смогли собрать необходимого количества голосов.

Нашествие паразитов

Проблема постельных клопов вышла на первый план медиапространства Франции этой осенью. Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар призвал разработать государственный план борьбы с паразитами, в частности включить в договоры на страхование жилья пункт о "риске заражения клопами". В свою очередь министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику по поводу распространения клопов, тогда как министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон опроверг сообщения о наличии клопов в парижском транспорте. После нескольких недель бурных дебатов радиостанция RMC даже распространила новость со ссылкой на французские разведслужбы о возможной причастности российских СМИ к активному распространению информации о нашествии постельных клопов во Франции.

Однако во время сеанса вопросов правительству в Нацсобрании 3 октября глава парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано напомнила премьер-министру о том, что проблема с клопами ухудшается на протяжении нескольких лет. В 2017 году в стране насчитывалось примерно 200 тыс. домохозяйств с паразитами, однако, несмотря на призывы депутатов, правительство, по ее словам, не принимало никаких мер до 2020 года, когда в республике насчитывалось уже 950 тыс. точек заражения, а в 2022 году их число превысило 1,1 млн.

Борн в ответ выступила с утверждением, что постельные клопы "имеются в большинстве крупных городов мира" и, согласно исследованиям, "их распространение связано с туристическими поездками и сопротивляемостью инсектицидам". Она также подчеркнула, что еще в марте 2022 года правительство уже уделяло внимание проблеме, представив межминистерский план по борьбе с клопами, и намерено наращивать усилия на этом направлении.