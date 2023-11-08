8 ноября, 16:23

Путин поручил утвердить дорожную карту по переводу Нерюнгринской ГРЭС на природный газ

Поручение должно быть исполнено в срок до 1 июля 2024 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Республики Саха (Якутия), "Газпромом" и генерирующей компанией "Русгидро" разработать и утвердить план-график по переводу энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС на природный газ, а также обеспечить до 2028 года выполнение этого плана-графика. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов.

Поручение должно быть исполнено в срок до 1 июля 2024 года, ответственные за исполнение - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Республики Саха Айсен Николаев, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Русгидро" Виктор Хмарин.

Кроме того, президент дал поручение правительству РФ совместно с "Русгидро" обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем тепло- и электроснабжения города Нерюнгри за счет средств, образовавшихся от экономии, возникшей в результате перевода энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС на природный газ, следует из сообщения.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 июля 2025 года, далее - один раз в год. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРеспублика Саха (Якутия)
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