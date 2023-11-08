Путин поручил разработать меры защиты при покупке товаров и услуг в рассрочку

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рассрочка является одной из форм кредита, но, в отличие от классического банковского продукта, здесь человек ничем не защищен, в том числе от объема неустоек и пеней

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину вместе с Банком России проработать дополнительные меры защиты граждан, пользующихся сервисами рассрочки.

"Я не против, вы с правительством доработайте, пожалуйста", - сказал Путин на совещании с членами правительства, комментируя выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Председатель Центробанка заметила, что рассрочка является одной из форм кредита, но, в отличие от классического банковского продукта, здесь человек ничем не защищен, в том числе от объема неустоек, пеней и так далее. "Здесь нужны законодательные нормы, и я бы просила поддержать и эти инициативы, которые направлены на дальнейшую защиту граждан, которые берут кредиты в той или иной форме", - сказала Набиуллина.

Говоря о тех гражданах, кто не справился с кредитной нагрузкой и вынужден обратиться к процедуре банкротства, Путин отметил, что нужно как можно скорее решить вопрос по переводу всей процедуры в электронную форму. "Конечно, надо это сделать как можно быстрее, чтобы удобная форма была для людей с этой проблемой", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что "информирование граждан нужно, безусловно, усилить, так чтобы в каждом финансовом учреждении была справка соответствующая, в средствах массовой информации, чтобы об этом говорили". "Пожалуйста, вместе с правительством подумайте и над этим", - поручил он.