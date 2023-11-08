Путин поручил рассмотреть запуск скоростного поезда Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск

Президент также поручил представить до 1 июля 2024 года предложения по развитию железнодорожного участка Биробиджан-1 - Ленинск на период до 2030 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ совместно с органами власти дальневосточных регионов и АО "Российские железные дороги" должно рассмотреть до 1 июля 2024 года возможность запуска скоростных поездов по маршрутам Владивосток - Арсеньев - Чугуевка и Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания о развитии дальневосточных городов, прошедшего 11 сентября.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги": рассмотреть вопрос об организации во Владивостоке рельсового пассажирского транспорта общего пользования с использованием имеющихся железнодорожных путей. Доклад - до 15 декабря 2023 года. Рассмотреть возможность запуска скоростного поезда по маршруту Владивосток - Арсеньев - Чугуевка <…>, возможность запуска скоростного поезда Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. Доклад - до 1 июля 2024 года", - говорится в тексте документа.

Глава государства поручил также представить до 1 июля 2024 года предложения по развитию железнодорожного участка Биробиджан-1 - Ленинск на период до 2030 года с учетом прогноза грузовых перевозок, планов по развитию Восточного полигона железных дорог и организации пассажирского сообщения с Китаем через железнодорожный многосторонний пункт пропуска Нижнеленинское.