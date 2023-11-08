Путин поручил продлить реализацию долгосрочного плана развития Свободного до 2030 года

Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 25 декабря 2023 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил продлить срок реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Свободного в Амурской области на пять лет - до 2030 года, а также включить в него мероприятия по развитию ЗАТО Циолковский. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, прошедшего в рамках Восточного экономического форума 11 сентября.

"Внести в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Свободного Амурской области изменения, предусматривающие продление срока его реализации до 2030 года и включение в него мероприятий по развитию городского округа закрытое административно-территориальное образование Циолковский Амурской области", - говорится на сайте Кремля.

Также кабмину и высшим должностным лицам регионов округа поручили утвердить планы комплексного социально-экономического развития Владивостокской (Владивосток, Артем, Большой Камень), Нерюнгринской, Хабаровской городских агломераций, городских округов Благовещенск, Белогорск Амурской области, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, городского поселения Краснокаменск Забайкальского края, Арсеньевского, Уссурийского городских округов на период до 2030 года. Изменения должны быть внесены и в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа Приморского края с распределением включенных в этот план мероприятий по годам и определением источников их финансирования.

Доклад об исполнении поручений должен быть представлен до 25 декабря 2023 года.

Решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока было принято президентом России на Восточном экономическом форуме два года назад. По его поручению ведется разработка мастер-планов для 25 из 66 городов округа. В список вошли все столицы дальневосточных субъектов, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек.