Белоруссия выполнила процедуры для вступления в силу соглашения с РФ по авиационным сборам

Соглашение предусматривает унификацию авиационных сборов, а также взимание с самолетов страны - участницы Союзного государства сборов за аэропортовое и аэронавигационное обслуживание в размерах, не превышающих размеров сборов и платежей, взимаемых с эксплуатантов воздушных судов в своем государстве

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Белоруссия завершила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу межправительственного соглашения с Россией об унификации авиационных сборов. Постановление правительства республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов, подписанное в городе Москве 28 июня 2023 года. Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения", - говорится в документе.

Соглашение, в частности, предусматривает унификацию авиационных сборов и взимание с самолетов страны - участницы Союзного государства сборов за аэропортовое и аэронавигационное обслуживание в размерах, которые не превышают размеров сборов и платежей, взимаемых с эксплуатантов воздушных судов в своем государстве.