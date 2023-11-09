Больше половины опрошенных россиян позитивно смотрят на применение ИИ в финансовой сфере

По данным опроса, 19% респондентов считают, что искусственный интеллект полезно применять во всех направлениях бизнеса, где это возможно

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Больше половины из опрошенных россиян (53%) положительно относятся к использованию искусственного интеллекта в финансовой отрасли, показал проведенный банками ВТБ и "Открытие" опрос к форуму инновационных финансовых технологий Finopolis (результаты исследования есть в распоряжении ТАСС).

Так, 53% опрошенных россиян положительно относятся к использованию искусственного интеллекта (идентификация по лицу, голосу, отпечатку пальца) в финансовой сфере (11% - однозначно положительно, 42% - скорее, положительно). При этом больше всего сторонников прогрессивных технологий на Дальнем Востоке (55%) и на Урале (55%). Вместе с тем треть респондентов не хотят, чтобы искусственный интеллект был распространен в финансовой сфере (20% - скорее, отрицательно, 10% - резко отрицательно). В Москве и Московской области таких - 35% респондентов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 38%. Затруднились ответить или не знают, что такое искусственный интеллект - 17% опрошенных.

Как показал опрос, 19% россиян считают, что искусственный интеллект полезно применять во всех направлениях бизнеса, где это возможно. Наиболее популярные задачи для ИИ в финансовой сфере - обслуживание банкоматов (18%), использование таких технологий в заявках на финансовые продукты (17%), в документообороте (12%), а также в консультациях по инвестициям (11%). Наименее популярные - при продаже финансовых продуктов (7%) и при решении проблем клиентов (9%), в этих вопросах все еще есть потребность в общении именно с человеком.

Четверть россиян (26%) считают ИИ эффективным в части инвестконсультирования, еще 15% респондентов заявили, что готовы даже оплачивать услуги инвестиционного робота-советника.

"Основное преимущество применения ИИ в инвестициях - это возможность сэкономить свое время - так считает треть опрошенных (29%). Также робот-советник будет полезен для того чтобы совершить первые сделки (25%), подобрать эффективные активы (20%) и защитить свой портфель от ошибок в силу неопытности и излишней эмоциональности (18%)", - указывают авторы опроса.

Опрос проводился с 30 октября по 6 ноября по репрезентативной выборке среди 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.