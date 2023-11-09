В ЕАО до 2025 года расселят более 4,3 тыс. жильцов аварийных домов

Как сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн, четверть из них уже получили новые квартиры

ТАСС, 9 ноября. Жильцов 280 аварийных домов расселят в Еврейской автономной области (ЕАО) до 2025 года. Из 4 380 человек четверть уже получили новые квартиры, сообщается в Telegram-канале главы региона Ростислава Гольдштейна.

"Несколько лет подряд в регионе практически не велось строительство многоквартирных домов. Это было связано с низкой стоимостью квадратного метра жилья. <…> До 2025 года новое жилье получат 4 380 человек, проживающие в 280 аварийных домах по всей территории области. В данный момент этот план выполнен на четверть", - говорится в сообщении.

В ЕАО, где стоимость жилья являлась самой низкой на Дальнем Востоке - в 2019 году рыночная цена составляла 59 632 рубля за квадратный метр, а в программу по расселению аварийных домов была заложена стоимость 38 747 рублей - дома не строились несколько лет, рынок вторичного жилья был практически исчерпан. Ситуацию удалось изменить, и по нацпроекту "Жилье и городская среда" область получила средства на разработку проектной документации для строительства новых многоквартирных домов. Большинство объектов уже прошли все стадии согласования и начали строиться. До 2025 года планируется расселить 78,06 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.