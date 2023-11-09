В России назвали экспортные ограничения КНР не влияющими на производство беспилотников

Собеседники ТАСС объяснили, что некоторая часть деталей сейчас производится в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Введенные Китаем с 1 сентября ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников не повлияют на производство дронов в России, рассказали ТАСС отечественные производители дронов.

Как сообщил ТАСС генеральный директор компании "Геоскан" Алексей Юрецкий, в следующем году компания планирует увеличить производство гражданских беспилотников в два раза.

"Сейчас формируется потребность, которая выразится в увеличении объемов гражданского госзаказа. Нас запрет не коснулся, потому что мы в основном на малых аппаратах специализируемся. Мы используем материалы общего применения. Запрет Китая в основном распространяется на большие беспилотники для СВО", - рассказал Юрецкий.

По его словам, в рамках гражданского заказа "Геоскан" планирует выпустить в следующем году более 1 тыс. беспилотников. При этом собеседник агентства добавил, что электронные компоненты закупаются не из России. "Российской номенклатуры пока не хватает", - пояснил он.

Как в свою очередь рассказал ТАСС специалист по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) ГК Gaskar Group Илья Фокин, большую часть деталей компания закупает у российских производителей. Фирма разрабатывает и производит БПЛА, а также ПО для их автономности.

"Мы производим 4 тыс. дронов в месяц. Большая часть под СВО, но есть и коммерческие. После последнего запрета по ввозу в Россию комплектующих с точки зрения логистики стало дешевле привозить детали, но их нужно же еще расфасовать, поэтому головной боли стало больше", - отметил он.

С 1 сентября Китай ввел двухлетние ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников, а также БПЛА гражданского назначения. Как отметило Министерство коммерции КНР, мера связана с тем, что "в последние годы в связи с быстрым развитием технологий БПЛА и постоянным расширением сценариев их применения риск того, что некоторые гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, продолжает расти".