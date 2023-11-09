Чистая прибыль Softline за 9 месяцев выросла до 6,5 млрд рублей против убытка в 2022 году

Скорректированный показатель EBITDA составил 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Softline по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев 2023 года увеличилась до 6,5 млрд рублей против убытка годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA составил 1,7 млрд рублей увеличившись более чем на 100% в сравнении с соответствующим периодом 2022 года, тогда показатель составлял 6,6 млн рублей, следует из отчета компании.

Оборот компании за девять месяцев 2023 года вырос на 16% в годовом выражении, до 52,6 млрд рублей. "Оборот от продажи собственных решений вырос более чем в два раза. Наиболее значительный прирост показателя зафиксирован от продажи собственных услуг (+145,3% г/г) и от продажи оборудования собственного производства (+162,8% г/г). При этом оборот от продажи сторонних решений увеличился менее существенно - на 0,9%", - подчеркивается в сообщении.

Валовая прибыль выросла на 81%, до 12,5 млрд рублей, при этом в структуре валовой прибыли более 47,1% доли пришлось на высокорентабельные собственные решения. Компания отмечает, что показатель вырос в четыре раза в годовом выражении, достигнув 5,9 млрд рублей. В связи с этим валовая рентабельность увеличилась на 23,8% против 15,2% годом ранее.

"Наиболее высокие показатели валовой рентабельности зафиксированы от продаж собственных ПО и облачных решений (73%) и от продаж собственных услуг компании (55,2%). В целом валовая рентабельность по обороту от продаж собственных решений за девять месяцев 2023 года составила 50,2%, от продаж сторонних решений - 16,2%", - сообщает компания.

За III квартал оборот Softline вырос до 22,1 млрд рублей, увеличившись на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и впервые за последние два года показал положительную динамику. Валовая прибыль выросла в 3,7 раза в годовом выражении, до 5,7 млрд рублей, валовая рентабельность достигла рекордных 26%. Скорректированная EBITDA составила 610,4 млн рублей против отрицательного значения, зафиксированного в III квартале 2022 года. Скорректированный чистый долг Softline к отчетной дате составил 7,2 млрд рублей.