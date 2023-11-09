"Магнит" закрыл сделку по приобретению маркетплейса KazanExpress

На его основе будет запущена площадка "Магнит Маркет", рассказали в пресс-службе ретейлера

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Магнит" - один из крупнейших российских ретейлеров - завершил оформление сделки по приобретению онлайн-площадки KazanExpress, на базе которой планирует запустить собственный маркетплейс "Магнит Маркет". Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"Магнит" <…> закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и приступает к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса "Магнит Маркет", - информирует компания. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой РФ.

Ретейлер получил 100% долей в ООО "КазаньЭкспресс", права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру KazanExpress - технологическую платформу, пункты выдачи заказов (ПВЗ), складские площади и автопарк.

Площадка продолжит работу внутри "Магнита" как отдельный бизнес-подразделение под руководством нынешнего менеджмента.

"В течение ближайших месяцев приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress изменят внешнее оформление и получат бренд "Магнит Маркет". В дальнейшем приложение KazanExpress будет интегрировано в OMNI приложение "Магнита", - указывает ретейлер.

"Магнит" также отмечает, что покупка KazanExpress позволит ретейлеру быстро выйти в новый для компании быстрорастущий сегмент маркетплейсов и занять там значимую долю, затратив на это меньше времени и других ресурсов, чем при запуске с нуля собственного маркетплейса.

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2023 года сеть насчитывала 28 309 магазинов, расположенных в 4 183 населенных пунктах Российской Федерации и в Узбекистане.