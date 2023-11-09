Исследование: почти половина предпринимателей в РФ держит сбережения в наличных

У 55% опрошенных бизнесменов деньги находятся на личных счетах и депозитах, рассказали в Модульбанке

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Почти половина российских предпринимателей держит свои сбережения в наличных деньгах. Таковы данные опроса среди бизнесменов, проведенного Модульбанком, сообщила пресс-служба банка.

"Модульбанк опросил 3 550 предпринимателей и узнал, как они распоряжаются своими личными деньгами, где хранят сбережения, как смотрят на финансовые обязанности в семье и готовы ли содержать своих супругов. Одним из центральных вопросов исследования был вопрос, как предприниматели распоряжаются личными сбережениями. Около 27% предпринимателей держит сбережения в наличных рублях, у 22,5% - наличные сбережения в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 55% опрошенных хранят деньги на личных счетах и депозитах, популярны также инвестиции в образование, здоровье, детей, в собственный бизнес, акции и ценные бумаги, в недвижимость и крупные дорогие покупки. В электронные или криптовалюты вкладываются только 7,6%, еще менее популярны драгметаллы и другие биржевые товары, стартапы. Около 12% сообщили, что не имеют сбережений. Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Почти половина опрошенных имеет личные кредиты (38% женщин и 53% мужчин). На предложение оценить свое личное финансовое состояние по 10-балльной шкале мужчины чаще выбирали 7 и 8 баллов, женщины - от 5 до 8.

За общий семейный бюджет высказались 65% мужчин и 68% женщин, за раздельный бюджет (с разделением расходов пополам) - 9,5% мужчин и 23% женщин. Взять все расходы на себя и оставить супруге ее заработок согласны 24,6% мужчин.

Более 90% мужчин считают нормальным, если женщина не работает. При этом такое же право дают мужчине и 51% женщин. "Таким образом, более половины женщин-предпринимательниц готовы содержать своих супругов", - отметили в пресс-службе.

Об исследовании

В ходе исследования опрошено 3 550 предпринимателей, около 76% из них мужчины, около 24% - женщины. Как отмечают в Модульбанке, в основном это зрелые люди: около 82% респондентов старше 36 лет, 42%- старше 45 лет, 16,6% - в возрасте 26-35 лет, около 6% - до 25 лет. Около 77% опрошенных живут в браке, около 11% состоят в отношениях, 12% не состоят в отношениях. У 35% опрошенных в семье нет другого источника дохода, кроме своего бизнеса.