9 ноября, 09:41

В Москве уровень безработицы составляет всего 0,32%

По словам заместителя руководителя столичного департамента экономической политики и развития Зои Викторовой, Москва достаточно спокойно проходит санкционный период

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве составляет 0,32%, произошло снижение показателей на 0,07 процентного пункта. Соответствующая информация содержится в презентации к выступлению заместителя руководителя столичного департамента экономической политики и развития Зои Викторовой на форуме "День качества в госсекторе".

"0,32% (0,6% - в РФ) на 31.09.2023. Уровень регистрируемой безработицы. 1.11.2023 - снижение на 0,07 процентного пункта к началу года. Сохраняется стабильность на рынке труда", - значится в показанных в ходе выступления на сессии "Системный подход и внедрение стандартов качества в органах власти" материалах.

По словам Викторовой, Москва достаточно спокойно проходит санкционный период - в городе не снижается инвестиционная активность. Также сохраняются высокие темпы роста инвестиций в основной капитал - по итогам первого полугодия рост составил 5%. "Мы ожидаем, что по итогам года 7,5% будет рост. У нас высокие показатели по ключевым отраслям экономики в обрабатывающей промышленности на 15% на сегодняшний день рост", - уточнила она. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация