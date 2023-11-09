В Москве уровень безработицы составляет всего 0,32%

По словам заместителя руководителя столичного департамента экономической политики и развития Зои Викторовой, Москва достаточно спокойно проходит санкционный период

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве составляет 0,32%, произошло снижение показателей на 0,07 процентного пункта. Соответствующая информация содержится в презентации к выступлению заместителя руководителя столичного департамента экономической политики и развития Зои Викторовой на форуме "День качества в госсекторе".

"0,32% (0,6% - в РФ) на 31.09.2023. Уровень регистрируемой безработицы. 1.11.2023 - снижение на 0,07 процентного пункта к началу года. Сохраняется стабильность на рынке труда", - значится в показанных в ходе выступления на сессии "Системный подход и внедрение стандартов качества в органах власти" материалах.

По словам Викторовой, Москва достаточно спокойно проходит санкционный период - в городе не снижается инвестиционная активность. Также сохраняются высокие темпы роста инвестиций в основной капитал - по итогам первого полугодия рост составил 5%. "Мы ожидаем, что по итогам года 7,5% будет рост. У нас высокие показатели по ключевым отраслям экономики в обрабатывающей промышленности на 15% на сегодняшний день рост", - уточнила она.