ЦБ признался, что не решил проблему международных расчетов

Банк России не ждет резких улучшений в ближайший год

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Банк России признался, что пока не решил проблему международных расчетов и не ждет резких улучшений в ближайший год, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis.

"Честно скажу, я думаю, никто не удовлетворен тем, что все таки, несмотря на большие усилия, которые мы все в прошлом году делали, мы не решили вопрос международных расчетов. Понятно почему. И ситуация вряд ли резко изменится в ближайший год. Но тем не менее, с точки зрения клиентов и бизнеса, нам вопрос международных расчетов необходимо продолжить решать", - сказала Скоробогатова.

Скоробогатова подчеркнула, что нужно продолжить эту работы. "Чем быстрее мы вернем для граждан и бизнеса нормальное функционирование международных расчетов, тем лучше нам всем будет", - сказала она.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.