Ирландия выделит €13 млн для помощи сектору Газа

Глава правительства страны Лео Варадкар отметил, что достижение прекращения огня всеми сторонами палестино-израильского конфликта должно стать "приоритетом номер один" для международного сообщества

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Ирландия выделит дополнительные €10 млн (около $10,7 млн) для финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и €3 млн (около $3,2 млн) для Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Об этом сообщил глава правительства Ирландии Лео Варадкар на конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Ирландия выделит дополнительные €10 млн для БАПОР и €3 млн для Управления ООН по координации гуманитарных вопросов", - заявил он. Варадкар добавил, что Ирландия также намерена "внести дополнительный вклад" в фонды международных гуманитарных организаций до конца года.

Варадкар подчеркнул, что достижение прекращения огня всеми сторонами палестино-израильского конфликта должно стать "приоритетом номер один" для международного сообщества. По его мнению, "двойные стандарты" в вопросах соблюдения гуманитарного права фактически приведут к "исчезновению каких-либо стандартов". Премьер Ирландии призвал всех участников конференции "придерживаться принципа равной ценности жизней израильтян и палестинцев".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.